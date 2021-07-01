Проведение Форума регионов в режиме ВКС не снижает результативность переговоров - Кочанова

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение Форума регионов в режиме видео-конференц-связи не снижает эффективность и результативность переговоров, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 вносит коррективы и в наши планы. Поэтому мы второй год подряд проводим Форум регионов Беларуси и России в режиме видеоконференции. Конечно, хотелось бы пообщаться вживую, встретиться с коллегами, обсудить все те вопросы, которые мы рассматривали на секциях, пленарном заседании. Но вместе с тем на решения, которые мы принимаем на этих форумах (в прошлом году и в этом), это никак не повлияло. Яркие выступления участников форума на секциях, на пленарном заседании. Проведение Форума регионов в режиме ВКС не снижает эффективность и результативность переговоров", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер выразила уверенность, что заключенные контракты и соглашения, принятые во время Форума регионов решения будут реализованы. "В этом нет никакого сомнения, - отметила она. - Кроме того, в любом случае на протяжении года приезжают делегации, люди общаются, сотрудничают наши предприятия, научно-технические коллективы. В любом случае надо проводить такие мероприятия".

Форум регионов Беларуси и России на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Очередной форум проходил с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия были организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Темой стало научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в эпоху цифровизации и период формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств.

На пленарном заседании перед участниками выступили руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.-0-