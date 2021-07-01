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В Литве снова задержаны нелегальные мигранты у белорусской границы
01.07.2021 16:45 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
На белорусско-литовской границе задержаны еще 5 групп (36 человек) нелегальных мигрантов, незаконно попавших в Литву из Беларуси. Об этом
В среду 30 июня на въезде в деревню Швендубре Друскининкайского самоуправления с помощью системы видеонаблюдения были зафиксированы лица, которые попали в Литву через забор на границе с Беларусью.Пограничники со служебными собаками окружили лесной массив. Нелегалов без документов удалось задержать около дороги, после чего они подали заявление о предоставлении убежища в Литве. Трое задержанных представились гражданами Камеруна, один — Мали.
Также вчера один нелегальный мигрант был задержан пограничниками Друскининкая. Он въехал в Литву около деревни Латежерис в Друскининкайском районе и подал прошение о предоставлении убежища.
В деревне Пагинай Шальчининкайского района задержали группу нелегалов из 10 человек. При себе они не имели документов и представились иракцами. Группа обратилась с просьбой о предоставлении убежища в Литве.
На подходе к деревне Рамонюнай Швенченского района задержали 6 нелегальных мигрантов, не имеющих при себе документы. По их словам, они также граждане Ирака. Нелегалы попросили убежище в Литве.
Ночью со среды на четверг в деревне Крунишкес Шальчининкайского района были задержаны еще 4 иракца без документов, просящих убежище.
Сегодня утром снова задержаны 11 нелегальных мигрантов без документов, пришедших из Беларуси. Всех иностранцев проверят на COVID-19 и изолируют до получения результатов. Обстоятельства выясняются, ведется следствие.
Напомним, последнее время значительно увеличилось количество нелегальных мигрантов, идущих со стороны Беларуси в Литву. 4 июня Управление госпогранбезопасности Литвы
8 июня Служба охраны госграницы Литвы
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На белорусско-литовской границе задержаны еще 5 групп (36 человек) нелегальных мигрантов, незаконно попавших в Литву из Беларуси.
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