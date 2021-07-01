В Литве снова задержаны нелегальные мигранты у белорусской границы

На белорусско-литовской границе задержаны еще 5 групп (36 человек) нелегальных мигрантов, незаконно попавших в Литву из Беларуси. Об этом сообщает литовская Служба охраны госграницы.

В среду 30 июня на въезде в деревню Швендубре Друскининкайского самоуправления с помощью системы видеонаблюдения были зафиксированы лица, которые попали в Литву через забор на границе с Беларусью.Пограничники со служебными собаками окружили лесной массив. Нелегалов без документов удалось задержать около дороги, после чего они подали заявление о предоставлении убежища в Литве. Трое задержанных представились гражданами Камеруна, один — Мали.

Также вчера один нелегальный мигрант был задержан пограничниками Друскининкая. Он въехал в Литву около деревни Латежерис в Друскининкайском районе и подал прошение о предоставлении убежища.

В деревне Пагинай Шальчининкайского района задержали группу нелегалов из 10 человек. При себе они не имели документов и представились иракцами. Группа обратилась с просьбой о предоставлении убежища в Литве.

На подходе к деревне Рамонюнай Швенченского района задержали 6 нелегальных мигрантов, не имеющих при себе документы. По их словам, они также граждане Ирака. Нелегалы попросили убежище в Литве.

Ночью со среды на четверг в деревне Крунишкес Шальчининкайского района были задержаны еще 4 иракца без документов, просящих убежище.

Сегодня утром снова задержаны 11 нелегальных мигрантов без документов, пришедших из Беларуси. Всех иностранцев проверят на COVID-19 и изолируют до получения результатов. Обстоятельства выясняются, ведется следствие.

Напомним, последнее время значительно увеличилось количество нелегальных мигрантов, идущих со стороны Беларуси в Литву. 4 июня Управление госпогранбезопасности Литвы сообщало , что задержаны 52 мигранта, среди которых были белорусы, россияне, иракцы и сирийцы.