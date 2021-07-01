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С июля в структуре зарплаты бюджетников увеличивается доля премирования

01.07.2021 17:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с указом Президента от 22 декабря 2020 года №482 с 1 июля текущего года меняются подходы в премировании работников бюджетных организаций, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, с 1 июля объем ресурсов на премирование будет формироваться и направляться в размере 20% от суммы окладов работников бюджетных организаций (ранее было 5%). В Минтруда подчеркнули, что принятое изменение не направлено на увеличение зарплаты бюджетников.

"Увеличение премии произойдет исключительно в пределах выделенных на текущий год бюджетных ассигнований на оплату труда. То есть произойдет перераспределение между ее элементами за счет корректировки размеров иных отдельных стимулирующих выплат", - уточнили в министерстве.

Перераспределение средств между стимулирующими выплатами при одинаковой продолжительности рабочего времени и напряженности не приведет к снижению уровня оплаты труда работников, установленного до 1 июля.

Важным новшеством является также то, что на премирование будут направляться и неиспользованные средства, предусмотренные на оплату труда.

Данные меры, полагают в Минтруда и соцзащиты, позволят увеличить долю премирования в объеме стимулирующих выплат работников бюджетных организаций и тем самым мотивировать работника на добросовестное выполнение своих должностных обязанностей.

При этом, как и до 1 июля, указ регулирует только размер средств, направляемых на премирование работников организации (20% от суммы окладов). Конкретный размер премии работника определяется согласно положению, утверждаемому руководителем бюджетной организации.

Указом предусмотрена еще одна норма - увеличение с 1 января 2022 года размера единовременной выплаты на оздоровление, которая, как правило, выплачивается к отпуску. Она вырастет с 0,5 до одного оклада работника.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Так, с 1 июля объем ресурсов на премирование будет формироваться и направляться в размере 20% от суммы окладов работников бюджетных организаций (ранее было 5%). В...
 
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