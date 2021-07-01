Молодежи Беларуси и России надо обязательно помнить свою историю - Кочанова

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежи Беларуси и России надо обязательно помнить свою историю, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я бы сказала, что наша молодежь мало чем отличается - русские ребята от белорусов. Современная молодежь умная, креативная. Но молодые ребята должны быть едины в том, что они должны помнить прошлое, помнить историю своей страны. Они должны чтить и уважать тех, кто создал для них эти блага. За молодежью будущее наших стран, тех суверенных государств, которые сегодня созданы, - сказала Наталья Кочанова. - Я считаю, что молодежь у нас хорошая. Только надо помнить и всегда быть благодарными за все то, что имеешь, за то, что сделали люди до тебя. И это чувство благодарности должно передаваться из поколения в поколение. К примеру, "Поезд Победы". Я поблагодарила российских коллег за этот великолепный проект. Но у нас таких проектов тоже много в стране. Для того, чтобы ценить настоящее и созидать светлое мирное будущее, где можно будет жить, творить, спокойно работать, надо обязательно помнить свою историю".

Как сообщалось, во время Форума регионов прошло совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации России и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси. Эти структуры подписали соглашение о сотрудничестве, выработали план совместных мероприятий. Таким образом, взаимодействие молодежи наших стран приобрело системный характер.

Форум регионов Беларуси и России на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Очередной форум проходил с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия были организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Темой стало научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации и период формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств.

На пленарном заседании перед участниками выступили руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.-0-