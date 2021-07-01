Видеоролик представителей университета МЧС вошел в тройку лучших всероссийского конкурса

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дипломом второй степени V Всероссийского конкурса мотиваторов и видеороликов "Герои, живущие рядом" отмечена видеоработа под названием "Память" Александра Пивоварова и Вероники Галюк из Университета гражданской защиты МЧС. Конкурс прошел в России в рамках проекта "Эстафета поколений - эстафета трудовой доблести". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Основным условием конкурса было участие в качестве героя видео, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, передовиков производства, Героев Труда СССР и России, а также предприятий, внесшие вклад в Победу.

Главным героем ролика из Беларуси выступили ветеран труда, ветеран спасательного вуза, первый заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин (ныне это кафедра естественных наук), доцент Михаил Костко, а также курсанты факультетов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности. В центре сюжета воспоминания ветерана о событиях трагических дней Великой Отечественной войны, воплощенные в игре курсантов МЧС. Закадровый голос в ролике говорит, о том, что память ветерана Великой Отечественной войны - это горе, страдания, расставания и потери, а также это рана, которая не заживает и не затягивается.

Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны в возрасте десяти лет главный герой видео Михаил Костко вместе с матерью попал в лагерь смерти "Озаричи", а после своего освобождения активно помогал партизанам в борьбе с фашистами.

Организаторы конкурса - Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр).

V Всероссийский конкурс мотиваторов и видеороликов "Герои, живущие рядом" в рамках Всероссийского проекта "Эстафета поколений - эстафета трудовой доблести". Его цель - привлечение внимания к использованию современных форм патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, а также укрепление связи поколений. В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, учащиеся образовательных учреждений всех типов, представители детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, предприятий, организаций.-0-