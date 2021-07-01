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Четыре студенческие инициативы БГУ победили в конкурсе телерадиопроектов "Тивиар"

01.07.2021 18:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре студенческих проекта БГУ победили в конкурсе телерадиопроектов "Тивиар" (TVR). Мероприятие проводилось с апреля по июнь текущего года и было приурочено к 100-летию БГУ и 65-летию белорусского телевидения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Победителей определяли в двух номинациях - "Проект для телевидения / YouTube" и "Проект для радио / подкаст".

В категории телевизионных инициатив золото завоевал первокурсник факультета журналистики Игорь Прокопьев с проектом реалити-шоу "Трудный подросток". Второго места удостоена идея "Маршрут добра" учащейся Минского педагогического колледжа Николины Кот, а третье место заняли выпускницы факультета журналистики Мария Михалевич и Анна Гукиш с программой "#Хочуврек".

Первое место среди радиопроектов присуждено выпускнице факультета журналистики Валентине Трубач с программой "Жыццё за мяжой гісторыі", второе - ее однокурснику Максиму Тютенькову с проектом "…И это в Беларуси". Третьего места удостоен подкаст "Откровения подростков" лицеистки Виктории Костюк из города Ивацевичи.

Всего на конкурс было прислано около 50 проектов программ для телевидения и радио, авторами которых выступили студенты БГУ, ГрГУ им. Я. Купалы, БрГУ им. А.С. Пушкина, БГТУ, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Минского городского педагогического колледжа, а также старшеклассники из Барановичей, Бобруйска, Березовки, Мозыря, Каменца, Ивацевичей и других.

Жюри оценивало оригинальность и содержательность проектов, их социальную значимость и перспективу реализации.

Победители пройдут стажировку в Белтелерадиокомпании и реализуют свои творческие наработки в национальном эфире.

Организаторами конкурса выступили факультет журналистики БГУ и Белтелерадиокомпания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Победителей определяли в двух номинациях - "Проект для телевидения / YouTube" и "Проект для радио / подкаст".
 
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