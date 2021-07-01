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Головченко и Мишустин обсудили противодействие санкциям, кооперацию и союзные программы

01.07.2021 18:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также совместного противодействия нелегитимным мерам давления в нарушение норм международного права, интенсификацию промышленной кооперации, а также сверили часы по подготовке пакета союзных программ, находящихся в высокой степени готовности.

Кроме того, Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили ход подготовки к XXX Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также совместного противодействия нелегитимным мерам давления в нарушение норм...
 
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