Источник материала: БT

Восстановить историческую правду и узнать о героях своей семьи. Выставка "Партизаны Беларуси" открылась в Борисове. Более 150 тысяч имен и их историй собраны в цифре, а также свыше 70 экспонатов - фотографии времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков тех лет. Найти в списках своего родного человека, который воевал, может каждый желающий. Например, информацию о своих прадедах искали военнослужащие 72-го гвардейского учебного центра Вооруженных Сил Беларуси.

Владислав Будик, начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра Вооруженных Сил Беларуси:

Не каждый знает историю своей семьи, своего рода. И вот на протяжении 5-6 лет есть возможность по данным восполнить пробелы в истории.

Много эмоций пережили те, кто все же смог отыскать в списках имена родственников. С каждым днем эта народная энциклопедия прирастает новыми фактами.





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