3 июля Березино исполняется 520 лет

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Третьего июля не только столица отмечает свой праздник. Городу Березино - 520 лет. Местные жители готовят особую программу праздничных мероприятий. Безусловно, в них войдет и знакомство с историей края, которую сегодня бережно хранят. Березино богат событиями и именами выдающихся деятелей города. О них готова рассказать наш корреспондент Наталья Бордиловская. (видео)





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