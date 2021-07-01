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3 июля Березино исполняется 520 лет
01.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Третьего июля не только столица отмечает свой праздник. Городу Березино - 520 лет. Местные жители готовят особую программу праздничных мероприятий. Безусловно, в них войдет и знакомство с историей края, которую сегодня бережно хранят. Березино богат событиями и именами выдающихся деятелей города. О них готова рассказать наш корреспондент Наталья Бордиловская. (видео)
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Третьего июля не только столица отмечает свой праздник. Городу Березино - 520 лет. Местные жители готовят особую программу праздничных мероприятий. Безусловно, в них...
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