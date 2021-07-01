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Э. Данилович: За прошлый год белорусские таможенники выявили около тонны наркотиков, что в 10 раз больше, чем коллеги из Литвы
01.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Транспортный поток растет, поэтому увеличиваются и риски незаконного перемещения товаров через границу.
"За прошлый год белорусские таможенники выявили около тонны наркотиков, что в 10 раз больше, чем обнаружили коллеги из Литвы", - заявил Эдуард Данилович, зампредседателя ГТК Беларуси.
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Э. Данилович: За прошлый год белорусские таможенники выявили около тонны наркотиков, что в 10 раз больше, чем коллеги из Литвы
Транспортный поток растет, поэтому увеличиваются и риски незаконного перемещения товаров через границу. За прошлый год белорусские таможенники выявили около...
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