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Э. Данилович: За прошлый год белорусские таможенники выявили около тонны наркотиков, что в 10 раз больше, чем коллеги из Литвы

01.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Транспортный поток растет, поэтому увеличиваются и риски незаконного перемещения товаров через границу. 

"За прошлый год белорусские таможенники выявили около тонны наркотиков, что в 10 раз больше, чем обнаружили коллеги из Литвы", - заявил Эдуард Данилович, зампредседателя ГТК Беларуси. 

Подробнее смотрите в расследовании "Игра по-серому"


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Транспортный поток растет, поэтому увеличиваются и риски незаконного перемещения товаров через границу.  За прошлый год белорусские таможенники выявили около...
 
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