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Схема перемещения санкционного товара через Беларусь и кому это выгодно - в расследовании "Игра по-серому"
01.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Литва крутит гайки, Польша - сигареты: сотни подпольных фабрик в странах ЕС.
Почему европейцам выгодно провозить товары в РБ через Литву?
Какие "подарки" отправляют в Беларусь из Евросоюза? Как работают белорусские таможенники по сравнению с литовскими? Где лучше всего знают, как продать авто с поддельными номерами?
Все о преступных схемах и экономических преступлениях - в расследовании Ксении Лебедевой
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Схема перемещения санкционного товара через Беларусь и кому это выгодно - в расследовании "Игра по-серому"
Литва крутит гайки, Польша - сигареты: сотни подпольных фабрик в странах ЕС. Почему европейцам выгодно провозить товары в РБ через Литву? Какие "подарки"...
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