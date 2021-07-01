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Литва крутит гайки, Польша - сигареты: сотни подпольных фабрик в странах ЕС.

Почему европейцам выгодно провозить товары в РБ через Литву?



Какие "подарки" отправляют в Беларусь из Евросоюза? Как работают белорусские таможенники по сравнению с литовскими? Где лучше всего знают, как продать авто с поддельными номерами?



Все о преступных схемах и экономических преступлениях - в расследовании Ксении Лебедевой "Игра по-серому" .





