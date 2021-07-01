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Схема перемещения санкционного товара через Беларусь и кому это выгодно - в расследовании "Игра по-серому"

01.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Литва крутит гайки, Польша - сигареты: сотни подпольных фабрик в странах ЕС. 

Почему европейцам выгодно провозить товары в РБ через Литву? 

Какие "подарки" отправляют в Беларусь из Евросоюза? Как работают белорусские таможенники по сравнению с литовскими?  Где лучше всего знают, как продать авто с поддельными номерами? 

Все о преступных схемах и экономических преступлениях - в расследовании Ксении Лебедевой "Игра по-серому".


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Литва крутит гайки, Польша - сигареты: сотни подпольных фабрик в странах ЕС.  Почему европейцам выгодно провозить товары в РБ через Литву?  Какие "подарки"...
 
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