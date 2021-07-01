|
П. Федоров: ЕВС принял политическое решение под внешним давлением
01.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Исключение Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза было осуществлено с нарушением процедуры. В этом уверен бывший глава российской службы EuroNews. ЕВС давно уже перестал быть свободным объединением вещателей и окончательно превратился в информационный придаток политических структур Евросоюза (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исключение Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза было осуществлено с нарушением процедуры. В этом уверен бывший глава российской службы EuroNews....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)