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Погода на 2 июля

01.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по южной половине скажется влияние фронтального раздела. 

2 июля на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы отдельных районах град. По южной половине ночью местами, днем во многих районах сильные ливни.


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Погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по южной половине скажется влияние фронтального раздела.  2 июля на большей...
 
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