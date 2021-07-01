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Городу Березино - 520 лет. Археологи на основании раскопок в районе реки Березины сделали вывод: здешние поселения людей можно отнести к эпохе мезолита. Найденные в культурном слое предметы сегодня находятся в экспозиции историко-краеведческого музея, созданного на базе Березинской гимназии. "Зеркало времени" - так школьники назвали свой музей, в фондах которого до тысячи предметов, в том числе аутентичных. Каждый может по-своему рассказать об истории города в разные эпохи.

Историко-краеведческому музею Березинской гимназии - 50 лет. Его коллекция собиралась усилиями учителей и учеников. Объект собирает много посетителей, в том числе гостей города.





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