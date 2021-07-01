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Минск готовится к празднованию 3 Июля

01.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ярмарка ремесленников, масштабные фотозоны и парки сезонных аттракционов. Столица готовится к празднованию Дня Независимости. Основные локации - около Дворца спорта и в Верхнем городе. Также в субботу во всех районах города пройдут праздничные гулянья. Развлекательные площадки (а их более сотни) будут работать с 10 утра и до полуночи. Развернутся в столице и десятки торговых точек.

Вечером 3 Июля гостей праздника в Верхнем городе ждут 3D-киносеансы под открытым небом. Завершится празднование Дня Независимости концертом у стелы "Минск - город-герой", а также праздничным салютом. В этом году он заискрится на шести локациях - в парках Победы, Уго Чавеса и Павлова, на набережной водохранилища Дрозды, а также на площадках у "Чижовка-Арены" и около Национальной библиотеки. Начало в 23:00.


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Теги: Минск
 
 
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Ярмарка ремесленников, масштабные фотозоны и парки сезонных аттракционов. Столица готовится к празднованию Дня Независимости. Основные локации - около Дворца...
 
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