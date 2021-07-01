Сельхозпредприятия Минской области получили новые комбайны Гомсельмаш

Источник материала: БT

12 машин премиум-класса сегодня отправились в хозяйства Борисовского, Копыльского, Мядельского и Минского районов. Ключи от новых зерноуборочных комбайнов производства Гомсельмаш торжественно получили механизаторы. В центральном регионе все культуры высевают для получения максимальной прибыли. Поэтому и техника нужна высокопроизводительная. В общей сложности сельхозорганизации Минской области в этом году получат 60 новых машин.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

В прошлом году мы преодолели рубеж в 2 миллиона тонн зерна. В этом надеемся также будет 2 миллиона, так как из года в год увеличиваются площади озимых и вообще увеличиваются площади зерновых культур, мы серьезно работаем с кукурузой. Мы в этом году строим 28 новых зерносушильных комплексов. Это большое подспорье для сельхозорганизаций Минской области в целом. Также постоянно обновляем тракторный парк. В этом году работа продолжится. Мы закупим более 60 энергонасыщенных тракторов.

Надежная техника для высоких урожаев

Все машины оснащены системой точного земледелия, что позволяет хозяйствам экономить ресурсы. Плюс для самих комбайнеров максимально комфортные условия для работы. Конструкторы из Гомеля предложили целый пакет инноваций.

Александр Новиков, гендиректор ОАО "Гомсельмаш":

Техника оснащена сиденьем на пневмоподвеске, комфортная оптика, упрощенная работа с рабочими органами, современный джойстик, сенсорная панель. Плюс кондиционер и магнитола, холодильник. В общем все условия для работы механизатора существуют.

Всего на поля центрального региона в этом году на уборку зерновых выйдут более 1900 комбайнов.





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