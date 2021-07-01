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В Ивенце открылась линия по производству конфет

01.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 100 тонн сладких десертов в месяц. Именно столько конфет будет выпускать филиал кондитерской фабрики "Слодыч" в Ивенце. Новую линию известного бренда открыли сегодня. Знакомые всем молочные коровки, ирис и суфле - к концу года ассортимент выпускаемых лакомств на новом конвейере увеличат с 6 позиций до 27. Филиал уже активно создает в Ивенце рабочие места: штат планируют укомплектовать тремя сотнями сотрудников.

Мощности нового конвейера позволит увеличить объем выпускаемой продукции вдвое. Основная цель - импортозамещение и насыщение внутреннего рынка белорусскими лакомствами, среди которых не только конфеты, но и мучные изделия, и зефир. Руководство филиала также активно ведет переговоры по экспортным поставкам в Россию, Украину, Монголию и Китай.


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Теги: Минск
 
 
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Более 100 тонн сладких десертов в месяц. Именно столько конфет будет выпускать филиал кондитерской фабрики "Слодыч" в Ивенце. Новую линию известного бренда открыли...
 
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