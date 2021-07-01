В поселке Костричская Слободка сегодня перезахоронены останки земляка, погибшего в 1941 году

Источник материала: БT

Еще одно имя павшего героя - навсегда в нашей истории. В поселке Костричская Слободка сегодня перезахоронены останки земляка Александра Михолапа, погибшего в 1941 году. Удалось обнаружить их поисковикам в Житомирской области во время экспедиции по местам сражений Великой Отечественной. Вместе с личными вещами бойца был обнаружен и солдатский медальон с запиской. Благодаря ей и удалось установить имя героя. Медальон передан родным погибшего. Представители общественных объединений, молодежь, односельчане почтили минутой молчания павших в годы войны у воинского захоронения.

Анна Выгановская, родственница погибшего:

Наконец он дома, его душа нашла приют именно на родной земле. На малой родине, где он когда-то совершил свои первые шаги, призывался. Это радость. Он здесь. Он дома.

В Кировском районе 85 воинских захоронений, где покоятся свыше 2 тысяч солдат. За это время добавились фамилии еще 36 земляков.





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