Рабочая группа выработает подходы к созданию центра патриотического воспитания молодежи

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для выработки концептуальных подходов к созданию республиканского центра патриотического воспитания молодежи. Проект соответствующего нормативного правового акта необходимо подготовить до 20 июля 2021 года. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 30 июня 2021 года №163р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Члены группы будут координировать работу республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Брестского облисполкома, Брестского горисполкома и других организаций по созданию республиканского центра патриотического воспитания молодежи.

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы будет осуществлять Министерство обороны.

В состав рабочей группы вошли министр обороны Виктор Хренин, министр образования Игорь Карпенко, заместитель министра культуры Валерий Громада и другие.-0-