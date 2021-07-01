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Рабочая группа выработает подходы к созданию центра патриотического воспитания молодежи

01.07.2021 19:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для выработки концептуальных подходов к созданию республиканского центра патриотического воспитания молодежи. Проект соответствующего нормативного правового акта необходимо подготовить до 20 июля 2021 года. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 30 июня 2021 года №163р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Члены группы будут координировать работу республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Брестского облисполкома, Брестского горисполкома и других организаций по созданию республиканского центра патриотического воспитания молодежи.

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы будет осуществлять Министерство обороны.

В состав рабочей группы вошли министр обороны Виктор Хренин, министр образования Игорь Карпенко, заместитель министра культуры Валерий Громада и другие.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Члены группы будут координировать работу республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Брестского облисполкома,...
 
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