Кардиолог призвала белорусов следить за своим липидным статусом

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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учитывая высокую заболеваемость населения Беларуси ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, необходимо обсуждение такого фактора риска, как дислипидемия, заявила журналистам заведующая отделом консультативной работы и профилактической кардиологии Республиканского научно-практического центра "Кардиология" врач-кардиолог кандидат медицинских наук, доцент Елена Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо остановиться на таком важном факторе, как дислипидемия. Наши пациенты привыкли спрашивать в основном об уровне холестерина, при этом часто не знают, что не одним холестерином обусловлен риск (сердечно-сосудистых заболеваний. - Прим. БЕЛТА). Известно, что ключевым инициирующим событием атерогенеза (развитие атеросклероза) является накопление холестерина (ХС) липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП) в стенке артерий. Именно эти липиды низкой плотности откладываются в стенке сосуда и приводят в дальнейшем к развитию атеросклеротических бляшек. Поэтому помимо общего холестерина обязательно нужно обращать внимание на липиды низкой плотности", - сказала Елена Медведева.

Кардиолог обратила внимание, что высокий холестерин, как и высокое давление у части пациентов, может не давать о себе знать, то есть у пациентов абсолютно отсутствуют какие-либо жалобы. "Как, в частности, с артериальной гипертензией - надо просто планово измерять давление. Так же и с холестерином: если вы не возьмете биохимический анализ крови с липидным спектром, вы не узнаете, что происходит с факторами риска. Особенно обращаю на это внимание людей, у которых отягощена наследственность по каким-либо сердечно-сосудистым заболеваниям", - сказала Елена Медведева.

"Если у кого-то в роду были инфаркты, особенно в раннем возрасте, артериальная гипертензия, внезапная смерть, обязательно сдавайте биохимический анализ крови, причем не только с определением общего холестерина. Там пять показателей - каждый должен быть оценен врачом", - подчеркнула врач.

Необходимо обратить внимание и на такую форму нарушения липидного обмена, как семейная гиперхолестеринемия (СГХС) - заболевание, сопровождающееся значительным повышением уровня ХС ЛНП в крови и, как следствие, преждевременным развитием и прогрессирующим течением атеросклероза, как правило, в молодом возрасте.

"Если мы это не выявляем или выявляем не вовремя и не начинаем назначать статины этой категории пациентов, то буквально к 30 годам мы можем получить сразу дебют развития ишемической болезни сердца в виде или инфаркта миокарда, или еще хуже - внезапной сердечной смерти. По сути, нам надо выявить эту патологию и назначать статины в обязательном порядке. Таким образом, мы этим пациентам с семейной гиперхолестеринемией можем дать дополнительно 20 лет полноценной жизни", - сказала Елена Медведева.

С учетом множества мифов в отношении статинов, она обратила внимание докторов на важность их назначения. "Если у пациента приняли решение отменить статины, то мы на 20% увеличиваем риск развития инфаркта, причем на 18% - фатального. Эти осложнения развиваются достаточно быстро, не через 20 лет, это может наблюдаться буквально в течение двух лет", - подчеркнула она.-0-