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Задержаны осквернители Загорского кладбища в Витебске - и это школьники

01.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Алкоголь стал причиной позорной выходки школьников. Они ходили с вырванными крестами по кладбищу, лежали на могилах, распивая спиртное. В Витебске милиционеры задержали двух несовершеннолетних парней, которые накануне разместили в интернете видео своих приключений на погосте. К вечеру молодые люди были задержаны. 


Дмитрий Прудников,  начальник ИДН ОВД администрации Первомайского района г. Витебска:

Выяснилось, что накануне 17-летний школьник и его приятель, учащийся колледжа, купили спиртное и отправились на пляж. По дороге зашли на кладбище. Сняли видео и выложили в соцсеть. К  слову, один из задержанных - приверженец молодежной субкультуры, чья идеология противоречит тем нормам поведения, которые приняты в нашем обществе. 

Ранее задержанные никогда не попадали в поле зрения милиции. Сейчас  действиям парней дается правовая оценка.


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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Алкоголь стал причиной позорной выходки школьников. Они ходили с вырванными крестами по кладбищу, лежали на могилах, распивая спиртное. В Витебске милиционеры...
 
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