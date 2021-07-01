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Минчанин задержан за угрозу взорвать отдел милиции
01.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Не сдержал своих эмоций! За угрозу взорвать отдел милиции задержан минчанин. Накануне 37-летний мужчина больше 30 раз позвонил на линию 102. Диспетчеры не реагировали на оскорбления в адрес правоохранителей до того момента, пока фигурант не пригрозил бросить гранату в отдел. Звонивший задержан, действиям фигуранта дана правовая оценка.
Вадим Аниперко, первый заместитель начальника - начальник МОБ Фрунзенского РУВД г. Минска:
Предположительно он находился в состоянии алкогольного опьянения, от медосвидетельствования отказался. Вину признал полностью, к уголовной ответственности не привлекался. По данному факту проводится проверка.
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Не сдержал своих эмоций! За угрозу взорвать отдел милиции задержан минчанин. Накануне 37-летний мужчина больше 30 раз позвонил на линию 102. Диспетчеры не реагировали...
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