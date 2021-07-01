ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанин задержан за угрозу взорвать отдел милиции

01.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Не сдержал своих эмоций! За угрозу взорвать отдел милиции задержан минчанин. Накануне 37-летний мужчина больше 30 раз позвонил на линию 102. Диспетчеры не реагировали на оскорбления в адрес правоохранителей до того момента, пока фигурант не пригрозил бросить гранату в отдел. Звонивший задержан, действиям фигуранта дана правовая оценка. 


Вадим Аниперко,  первый заместитель начальника - начальник МОБ Фрунзенского РУВД г. Минска

Предположительно он находился в состоянии алкогольного опьянения, от медосвидетельствования отказался. Вину признал полностью, к уголовной ответственности не привлекался. По данному факту проводится проверка.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не сдержал своих эмоций! За угрозу взорвать отдел милиции задержан минчанин. Накануне 37-летний мужчина больше 30 раз позвонил на линию 102. Диспетчеры не реагировали...
 
Новости дня
Новости общества
 
Н. Кочанова: Около 50 договоров о сотрудничестве было подписано между правительствами Беларуси и РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by