Минчанин задержан за угрозу взорвать отдел милиции

Источник материала: БT

Не сдержал своих эмоций! За угрозу взорвать отдел милиции задержан минчанин. Накануне 37-летний мужчина больше 30 раз позвонил на линию 102. Диспетчеры не реагировали на оскорбления в адрес правоохранителей до того момента, пока фигурант не пригрозил бросить гранату в отдел. Звонивший задержан, действиям фигуранта дана правовая оценка.





Вадим Аниперко, первый заместитель начальника - начальник МОБ Фрунзенского РУВД г. Минска:

Предположительно он находился в состоянии алкогольного опьянения, от медосвидетельствования отказался. Вину признал полностью, к уголовной ответственности не привлекался. По данному факту проводится проверка.





Читайте также:









