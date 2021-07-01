Н. Кочанова: Около 50 договоров о сотрудничестве было подписано между правительствами Беларуси и РФ

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Форум регионов - это не только знаковое общественно-политическое событие в жизни двух стран. Это еще прямые контакты и контракты на всех уровнях. Это отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на пленарном заседании форума. В этом году у белорусско-российской площадки солидный багаж из подписанных соглашений. В общей копилке договоренностей около 800 миллионов долларов. Самые крупные из них у Могилевхимволокно, Белнефтехим-РОС и Гродненского мясокомбината.





Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:





Порядка 50 договоров было подписано о сотрудничестве между правительством нашей страны и правительством Российской Федерации в целом. Межрегиональные подписаны договора о сотрудничестве. Кроме того, важным стало подписание соглашения между нашими торгово-промышленными палатами о создании совета делового сотрудничества.





Также спикер верхней палаты парламента добавила, что в условиях санкционного давления и сложной ситуации в мировой экономике партнерство и союзничество Беларуси и России носит стратегический характер.









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