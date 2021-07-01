|
Н. Кочанова: Около 50 договоров о сотрудничестве было подписано между правительствами Беларуси и РФ
01.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Форум регионов - это не только знаковое общественно-политическое событие в жизни двух стран. Это еще прямые контакты и контракты на всех уровнях. Это отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на пленарном заседании форума. В этом году у белорусско-российской площадки солидный багаж из подписанных соглашений. В общей копилке договоренностей около 800 миллионов долларов. Самые крупные из них у Могилевхимволокно, Белнефтехим-РОС и Гродненского мясокомбината.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Порядка 50 договоров было подписано о сотрудничестве между правительством нашей страны и правительством Российской Федерации в целом. Межрегиональные подписаны договора о сотрудничестве. Кроме того, важным стало подписание соглашения между нашими торгово-промышленными палатами о создании совета делового сотрудничества.
Также спикер верхней палаты парламента добавила, что в условиях санкционного давления и сложной ситуации в мировой экономике партнерство и союзничество Беларуси и России носит стратегический характер.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форум регионов - это не только знаковое общественно-политическое событие в жизни двух стран. Это еще прямые контакты и контракты на всех уровнях. Это отметила ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)