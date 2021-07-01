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Н. Кочанова: Около 50 договоров о сотрудничестве было подписано между правительствами Беларуси и РФ

01.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Форум регионов - это не только знаковое общественно-политическое событие в жизни двух стран. Это еще  прямые контакты и контракты  на всех уровнях. Это отметила  председатель Совета Республики  Наталья Кочанова  на пленарном заседании форума. В этом году у белорусско-российской площадки солидный багаж из подписанных соглашений. В общей копилке договоренностей  около 800 миллионов долларов. Самые крупные из них  у Могилевхимволокно, Белнефтехим-РОС и Гродненского мясокомбината. 


Наталья Кочанова,  председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:


Порядка 50 договоров было подписано о сотрудничестве между правительством нашей страны и правительством Российской Федерации в целом. Межрегиональные подписаны договора о сотрудничестве. Кроме того, важным стало подписание соглашения между нашими торгово-промышленными палатами о создании совета делового сотрудничества.


Также спикер верхней палаты парламента добавила, что в условиях  санкционного давления и сложной ситуации в мировой экономике партнерство и союзничество Беларуси и России  носит стратегический характер.  



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Теги: Минск
 
 
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Форум регионов - это не только знаковое общественно-политическое событие в жизни двух стран. Это еще  прямые контакты и контракты  на всех уровнях. Это отметила ...
 
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