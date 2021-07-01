Минск готовится к празднованию Дня Независимости - основные локации возле Дворца спорта и в Верхнем городе

Источник материала: БT

Десятки торговых точек, масштабные фотозоны и парки сезонных аттракционов. Минск готовится к празднованию Дня Независимости. Основные локации будут находиться возле Дворца спорта и в Верхнем городе. Пройдут праздничные гуляния и в каждом районе столицы. На площадках будут работать фудкорты, а также ярмарки ремесленников. Завтра стартует и выставка "Беларусь единая" во Дворце Республики. В ней примут участие лучшие мастера из всех регионов страны.





Развлекательные площадки (их более сотни) в День Независимости будут работать с 10 утра и до полуночи. Вечером гостей праздника в Верхнем городе ждут 3D-киносеансы под открытым небом. Завершится празднование Дня Независимости концертом возле стелы "Минск - город-герой", а также праздничным салютом. В этом году он заискрится на шести локациях: в парках Победы, Уго Чавеса и Павлова, на набережной водохранилища Дрозды, а также на площадках у "Чижовка-Арены" и возле Национальной библиотеки. Начало в 23:00.









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