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Минск готовится к празднованию Дня Независимости - основные локации возле Дворца спорта и в Верхнем городе

01.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Десятки торговых точек, масштабные фотозоны и парки сезонных аттракционов. Минск готовится  к празднованию Дня Независимости. Основные локации будут находиться  возле Дворца спорта и в Верхнем городе. Пройдут праздничные гуляния  и в каждом районе столицы. На площадках будут работать фудкорты, а также ярмарки ремесленников. Завтра стартует  и выставка "Беларусь единая"  во Дворце Республики. В ней примут участие  лучшие мастера из всех регионов страны. 


Развлекательные площадки (их более сотни) в День Независимости будут работать  с 10 утра и до полуночи. Вечером гостей праздника  в Верхнем городе ждут 3D-киносеансы под открытым небом. Завершится празднование Дня Независимости концертом возле стелы "Минск - город-герой", а также  праздничным салютом. В этом году  он заискрится на шести локациях:  в парках Победы, Уго Чавеса и Павлова, на набережной водохранилища Дрозды, а также на площадках у "Чижовка-Арены" и возле Национальной библиотеки. Начало  в 23:00.



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Теги: Минск
 
 
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Десятки торговых точек, масштабные фотозоны и парки сезонных аттракционов. Минск готовится  к празднованию Дня Независимости. Основные локации будут находиться ...
 
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