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Иностранцы смогут вакцинироваться от COVID-19 в более чем 80 учреждениях здравоохранения Беларуси

01.07.2021 20:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19 в более чем 80 учреждениях здравоохранения Беларуси. Об этом сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, комментируя подписанный сегодня указ №251, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно указу возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется с 15 июля 2021 года гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19. Вакцинацию иностранных граждан планируется проводить на платной основе. "Минздрав определил перечень медицинских организаций, где иностранцам будет предоставлена возможность вакцинации. На сегодня в этом списке 82 учреждения здравоохранения. Ориентировочная сумма за введение двух компонентов вакцины составляет от Br130 до Br150", - сказал Александр Тарасенко.

По его словам, иностранцы смогут прилететь в Беларусь на самолете, приехать на поезде или автомобиле для вакцинации. "Одно из условий - наличие гражданина в электронной очереди. Это информационная система. Человек должен будет записаться. После этого дается двое суток на внесение в базу Государственного пограничного комитета. Затем иностранец может приезжать на границу. При условии действительных документов, отрицательного ПЦР-теста и записи в электронной очереди ему будет предоставлена возможность въезда в Беларусь для вакцинации. Что касается ввода второго компонента вакцины, то процедура будет такой же. Надо будет заново регистрироваться и приезжать", - отметил главный государственный санитарный врач.

На вопрос, какие последствия ждут иностранцев, если они не привьются в установленный указом пятидневный срок, Александр Тарасенко ответил: "В соответствии с законодательством дальнейшее пребывание и возможные меры административного и не только воздействия будут определены Государственным пограничным комитетом и Министерством внутренних дел".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Иностранцы смогут прилететь в Беларусь на самолете, приехать на поезде или автомобиле для вакцинации.
 
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