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О. Новицкий поделился фото - эфир Агентства теленовостей доступен не только земным цивилизациям

01.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наш земляк  Олег Новицкий поделился фото, на котором один из вечеров проводит в нашей компании. Кадры эфира Агентства теленовостей  доступны не только земным цивилизациям. Шлем привет в космос. Скучаем по Вам, Олег  Викторович. Интересных  Вам эфиров.  


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Теги: Новости
 
 
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Наш земляк  Олег Новицкий поделился фото, на котором один из вечеров проводит в нашей компании. Кадры эфира Агентства теленовостей  доступны не только земным...
 
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