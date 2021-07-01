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О. Новицкий поделился фото - эфир Агентства теленовостей доступен не только земным цивилизациям
01.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Наш земляк Олег Новицкий поделился фото, на котором один из вечеров проводит в нашей компании. Кадры эфира Агентства теленовостей доступны не только земным цивилизациям. Шлем привет в космос. Скучаем по Вам, Олег Викторович. Интересных Вам эфиров.
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Наш земляк Олег Новицкий поделился фото, на котором один из вечеров проводит в нашей компании. Кадры эфира Агентства теленовостей доступны не только земным...
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