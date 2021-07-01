Очередной фейк от экстремистского телеграм-канала - под Витебском из поезда на ходу вытекает горючее

Источник материала: БT

Очередной фейк пытался выдать за горячую новость экстремистский телеграм-канал. Сообщалось, что под Витебском из поезда на ходу вытекает горючее. Текст проиллюстрировали видеороликом от подписчика, где видно задымление. На самом деле все не так. По официальной информации МЧС, произошло возгорание сухой травы вдоль железнодорожных путей. На место оперативно прибыли спасатели и работники железной дороги. Угрозы жизни людей не было. Причина возгорания сухой растительности устанавливается.







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