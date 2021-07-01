ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Т. Лукьянчикова о нововведениях в оплате труда бюджетников: что изменится в расчетниках

01.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С сегодняшнего дня вступили в силу очередные изменения в оплате труда бюджетников. Они закреплены указом Президента.  Главное - речь идет об увеличении размера средств, которые направлены на премирование. А надбавки в расчетниках,  которые дублировали, по сути, эти самые премии,  попросту исчезнут. Все это  как стимул для добросовестных работников, а за невыполнение обязанностей на своем рабочем месте  можно лишиться круглой суммы. Здесь все решения  за нанимателем. По новым правилам  можно рассчитывать  и на повышения вдвое выплат на оздоровление к отпуску. О новых механизмах, как меняются доходы врачей, педагогов и социальных работников с начала года  расскажет гость "Панорамы"


  • Увеличение премий с 5 до 20 % от суммы окладов

  • Корректировки не должны привести к уменьшению зарплаты работников

  • Нормы указа направлены на повышение мотивации работников

  • В Беларуси более 800 тыс. работников бюджетной сферы

  • Выплаты на оздоровление вырастут вдвое

  • В 2021 году опережающий рост зарплат бюджетников


Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С сегодняшнего дня вступили в силу очередные изменения в оплате труда бюджетников. Они закреплены указом Президента.  Главное - речь идет об увеличении размера...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минск в ожидании праздника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by