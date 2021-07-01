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Т. Лукьянчикова о нововведениях в оплате труда бюджетников: что изменится в расчетниках
01.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С сегодняшнего дня вступили в силу очередные изменения в оплате труда бюджетников. Они закреплены указом Президента. Главное - речь идет об увеличении размера средств, которые направлены на премирование. А надбавки в расчетниках, которые дублировали, по сути, эти самые премии, попросту исчезнут. Все это как стимул для добросовестных работников, а за невыполнение обязанностей на своем рабочем месте можно лишиться круглой суммы. Здесь все решения за нанимателем. По новым правилам можно рассчитывать и на повышения вдвое выплат на оздоровление к отпуску. О новых механизмах, как меняются доходы врачей, педагогов и социальных работников с начала года расскажет гость
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С сегодняшнего дня вступили в силу очередные изменения в оплате труда бюджетников. Они закреплены указом Президента. Главное - речь идет об увеличении размера...
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