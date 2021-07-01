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Минск в ожидании праздника

01.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особую атмосферу уже  придает убранство городских улиц. Вдоль основных магистралей  в столице разместили букеты васильков на фоне мирного неба. Композиции символично дополняет национальная гамма.

О том, как Минск готовится к празднику, и что еще попало в афишу, узнала Елена Витко.


Татьяна Бугоркова,  начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама":


В этом году в композицию графики легли три элемента. Первый и основной - это символика суверенного независимого государства (герб и флаг). Второй - это живой реалистичный василек, как символ Родины, дружелюбия и гостеприимства. Третий - это голубое яркое небо. 


Праздничный облик столицы почти готов. Фотозоны, панно и арт-композиции уже заняли свое место вдоль городских улиц. Завтра преобразятся все сцены, а во Дворце Республики пройдут первые мероприятия. Торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств.


Ирина Дрига,  начальник главного управления Министерства культуры Беларуси:


Предварять концерт будет выставка, которая презентует достижение всех регионов Беларуси и  города Минска  под названием "Беларусь единая". Сейчас, как раз мы видим, как формируется экспозиция данной выставки. Главным же днем торжеств станет 3 июля, которое необыкновенно насыщено  праздничными и памятными мероприятиями. Начнутся празднования с большого митинга - возложения цветов на Кургане Славы.


 Поздравление от Большого театра 


Впервые к празднованию Дня Независимости присоединится и Большой театр. Концерт классической музыки объединит солистов оперы и балета, хор и оркестр. К 3 Июля и специальная выставка. "История страны через историю театра".

Среди главных праздничных локаций - стела "Минск - город герой". Здесь завершается монтаж сценического комплекса, идут репетиции. Так, в День Независимости с музыкальным поздравлением выступит Хор Турецкого. Здесь же под аккомпанемент Президентского оркестра пройдет гала-концерт "Беларусь единая". Выступят известные белорусские артисты и гости из России.


В Минске пройдет более 100 праздничных мероприятий 


Концерты и выставки, флешмобы и велопробеги - только в Минске ко Дню Независимости пройдет около 120 мероприятий.

Девять военно-тематических площадок "Наследники Победы" познакомят с военной техникой и современным вооружением. Запланированы показательные выступления десантников по рукопашному бою и выступление кинологов. Также на "брутальных площадках" можно будет сфотографироваться в экипировке бойцов сил спецопераций и ознакомиться с достижениями военпрома. 

Красочную концертную программу готовят и популярные оупен-эйр-площадки столицы. Верхний город и Дворец спорта. Музыкальный нон-стоп там начнется в полдень.


Наталья Авдеенко,  главный режиссер концертной программы "Мая краіна - Беларусь!":


Праздничная программа называется "Мая краіна - Беларусь!" Она очень разноплановая. И каждый житель - минчанин и гость - сможет найти что-то по душе. Традиционно выступят "Хорошки", Государственный академический ансамбль танца Беларуси,  Национальный академический народный хор Республики Беларусь. И, традиционно, закончится наша программа общереспубликанской акцией "Споем гимн вместе".


Это по-особому яркий и эмоциональный момент: в унисон зазвучит вся страна. Финальным же аккордом вечера станет пиротехническое шоу. Небо раскрасится в 23:00.


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Теги: Минск
 
 
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Особую атмосферу уже  придает убранство городских улиц. Вдоль основных магистралей  в столице разместили букеты васильков на фоне мирного неба. Композиции...
 
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