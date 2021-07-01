Праздничная афиша ко Дню Независимости

Источник материала: БT

В ожидании одного из главных праздников нашей страны. Cтали известны подробности праздничной афиши ко Дню Независимости. Только в столице пройдет около 120 мероприятий - концерты и выставки, патриотические флешмобы и велопробеги.

Праздничная эстафета в День Республики начнется с возложения венков и цветов к Кургану Славы. Здесь же пройдет и встреча с молодежью. В течение всего дня на площадке у мемориального комплекса будут работать тематические экспозиции.



Именно на Курган Славы приведет маршрут и участников республиканского автопробега "За единую Беларусь!". В 8:20 утра из Уручья отправится группа из Минска, по дороге к ним присоединятся колонны из Могилева и Гомеля.



В столице же основные городские локации по традиции будут шуметь у Дворца спорта и в Верхнем городе. Концертные программы там стартуют в полдень. Выступят народные вокальные, инструментальные и хореографические коллективы.



"Музыкальный марафон" продолжится у стелы "Минск - город-герой". Гала-концерт "Беларусь единая" начнется в 9 вечера. Финальным аккордом станет акция "Споем гимн вместе" и праздничный салют.







Читайте также:

