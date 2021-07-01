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Праздничная афиша ко Дню Независимости

01.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В ожидании одного из главных праздников нашей страны. Cтали известны подробности праздничной афиши ко Дню Независимости. Только в столице пройдет около 120 мероприятий -  концерты и выставки, патриотические флешмобы и велопробеги.

Праздничная эстафета в День Республики  начнется с возложения венков и цветов к Кургану Славы. Здесь же пройдет и встреча с молодежью. В течение всего дня  на площадке у мемориального комплекса будут работать тематические экспозиции. 

Именно на Курган Славы приведет маршрут и участников республиканского автопробега "За единую Беларусь!".  В 8:20 утра  из Уручья отправится группа из Минска,  по дороге к ним присоединятся колонны из Могилева и Гомеля

В столице же  основные городские локации по традиции  будут шуметь у Дворца спорта и в Верхнем городе. Концертные программы там  стартуют в полдень. Выступят народные вокальные, инструментальные и хореографические коллективы.

"Музыкальный марафон"  продолжится  у  стелы "Минск - город-герой". Гала-концерт "Беларусь единая" начнется в 9 вечера. Финальным аккордом  станет акция "Споем гимн вместе"  и праздничный салют.


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В ожидании одного из главных праздников нашей страны. Cтали известны подробности праздничной афиши ко Дню Независимости. Только в столице пройдет около 120...
 
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