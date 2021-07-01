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П. Федоров: ЕВС предвзято освещает события в Беларуси и России
01.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Европейский вещательный союз превратился в политический инструмент ЕС, считает и бывший глава русской службы EuroNews. Именно этим объясняется предвзятость ЕВС по отношению и к Беларуси, и России, именно поэтому Белтелерадиокомпанию исключили из союза с нарушением процедуры.
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Европейский вещательный союз превратился в политический инструмент ЕС, считает и бывший глава русской службы EuroNews. Именно этим объясняется предвзятость ЕВС по...
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