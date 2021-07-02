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Картина дня: пленарное заседание Форума регионов, программа Дня Независимости и правила сбора ягод
02.07.2021 07:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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В Беларуси по случаю празднования Дня Независимости пройдет акция по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 3 июля
В Республике Беларусь - День Независимости.
В Республике Беларусь - День кооперации.
Международный день кооперативов.
Международный день Днепра.
80 лет назад родился Корольков Геннадий Анатольевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Три дня Виктора Чернышева", "Черный принц", "Трактир на Пятницкой", "Тени исчезают в полдень" и др. Умер в 2007 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 1 июля Форум регионов Беларуси и России стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства....
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