Картина дня: пленарное заседание Форума регионов, программа Дня Независимости и правила сбора ягод

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 1 июля

Форум регионов Беларуси и России стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на пленарном заседании форума. Цифровизация должна быть ориентирована на развитие реальных производств и улучшение жизни людей, отметил Президент. Глава государства назвал строительство БелАЭС самым грандиозным и успешным белорусско-российским проектом последних десятилетий. Александр Лукашенко считает санкции в отношении Беларуси бесцеремонными попытками устранить конкурентов и наложить лапу на ресурсы. Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества . Президент предложил разработать долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства.





Беларусь для России не просто добрый сосед, но прежде всего ближайший союзник . Об этом Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России. Россия продолжит оказывать помощь Беларуси в условиях непрекращающегося внешнего давления.





Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин провели телефонный разговор . Главы государств обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах, прежде всего с акцентом на торгово-экономическую составляющую. Лидеры отметили позитивную работу правительств по реализации договоренностей, достигнутых главами государств в Сочи.





Фото из архива

Третий день Форума регионов - главное .

Союз Беларуси и России прошел проверку временем , заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Форум регионов Беларуси и России стал одним из знаковых событий в жизни двух стран.





Наталья Кочанова

Беларусь и Россия - больше чем партнеры и союзники , их позиции совпадают по всем ключевым вопросам. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, подводя итоги VIII Форума регионов Беларуси и России.

Минтруда скорректировало инструкцию о порядке исчисления среднего заработка .

Единая система поиска вакансий "Работа без границ" начала действовать в ЕАЭС.





Фото из архива

В Брестской области начал действовать местный сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1023 пациента с COVID-19 , выписаны 1187.

Ученые Беларуси и РФ могут создать вакцину от COVID-19 , которая добавляется в молочные продукты.





Фото из архива

Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Чернявский в пресс-центре БЕЛТА напомнил о правилах сбора ягод и грибов в Беларуси.

ФОТОФАКТ: За 2021 год в Полесских районах Гомельской области восстановят более 3 тыс. болот





Более сотни мероприятий пройдет в Минске в День Независимости .

Выдавать сертификаты ЦТ в Беларуси начнут с 16 июля.

На ЦТ по русскому языку 100 баллов набрали 65 абитуриентов.

ФОТОФАКТ: Национальный аэропорт Минск провел споттинг-сессию и экскурсию





Любители споттинга фотографируют посадку самолета

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 июля

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Онлайн-конференция об изменениях в законе Республики Беларусь "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" и "Об изменении законов по вопросам рекламы" с участием представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли пройдет на сайте БЕЛТА с 10.00 до 11.00.

В Беларуси по случаю празднования Дня Независимости пройдет акция по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 июля

В Республике Беларусь - День Независимости.

В Республике Беларусь - День кооперации.

Международный день кооперативов.

Международный день Днепра.

80 лет назад родился Корольков Геннадий Анатольевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Три дня Виктора Чернышева", "Черный принц", "Трактир на Пятницкой", "Тени исчезают в полдень" и др. Умер в 2007 году.

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