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В Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни

02.07.2021 09:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистрация на централизованное тестирование в резервные дни началась сегодня в Беларуси и продлится по 9 июля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как напомнил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, к сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать.

"Комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение", - отметил директор РИКЗ.

Даты резервных дней: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 23 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение", - отметил директор РИКЗ.
 
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