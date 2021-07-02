Источник материала: БелТА

2 июля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Республиканский тематический праздник "День открытых дорог", посвященный 85-летию со дня образования Госавтоинспекции, пройдет 10 июля в Александрии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник УГАИ УВД Могилевского облисполкома Виктор Ротченков.

"Такое масштабное мероприятие впервые включено в программу республиканского праздника "Купалье" в Шкловском районе и, действительно, станет интересным и запоминающимся для его гостей, - отметил собеседник. - Возможность виртуально присутствовать на нашей площадке будет у жителей всех областных центров благодаря прямой онлайн-трансляции на городские светодиодные экраны".

Праздник состоится с 16.00 до 18.00 на площадке возле учебно-спортивного центра "Александрия". Здесь запланирована большая концертная программа. С творческими номерами на сцену выйдут коллективы могилевского Дворца культуры области и популярные белорусские исполнители.

Отдельное внимание организаторами уделено тематическим площадкам. Так, на празднике расположится выставка ретроавтомобилей, а также современного автотранспорта Госавтоинспекции. Для детей пройдут различные викторины и конкурсы, в том числе конкурс рисунков на асфальте "ГАИ-85". Сюрпризом для маленьких гостей "Дня открытых дорог" станет возможность разрисовать красками настоящий белый автомобиль.

Одним из самых ярких моментов праздника станет флешмоб, где 50 инспекторов ДПС выступят на открытой площадке. С помощью хореографии и движения жезлов они визуализируют цифры и буквы: ГАИ, 85 и 6 (шестой регион). Происходящее будет сопровождаться музыкальной композицией. Несмотря на то что флешмоб продлится чуть более трех минут, на его подготовку требуется несколько недель.

"С участниками выступления работает хореограф и доводит каждое движение до автоматизма, ведь без синхронности и чувства ритма не получится зрелищности, - подчеркнул Виктор Ротченков. - Опыта постановки номеров с участием инспекторов дорожного движения в Беларуси еще не было. Как правило, такими впечатляющими выступлениями могут похвастаться только роты почетного караула".