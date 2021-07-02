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В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 940 фур

02.07.2021 09:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 940 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 110 грузовиков, "Урбаны" - более 10.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 70 большегрузов, "Котловка" - более 100, "Каменный Лог" - более 240, "Бенякони" - свыше 270, "Привалка" - более 140.

На польском направлении на данный момент очередей нет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 70 большегрузов, "Котловка" - более 100, "Каменный Лог" - более 240, "Бенякони" - свыше 270, "Привалка" - более 140.
 
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