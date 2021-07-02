|
В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 940 фур
02.07.2021 09:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 940 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 110 грузовиков, "Урбаны" - более 10.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 70 большегрузов, "Котловка" - более 100, "Каменный Лог" - более 240, "Бенякони" - свыше 270, "Привалка" - более 140.
На польском направлении на данный момент очередей нет.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 70 большегрузов, "Котловка" - более 100, "Каменный Лог" - более 240, "Бенякони" - свыше 270, "Привалка" - более 140.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)