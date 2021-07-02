Католики празднуют торжество Будславской Богоматери

Источник материала: БT

Католики сегодня празднуют торжество Матери Божьей Будславской, которую верующие считают покровительницей Беларуси.

Традиционно торжественные мероприятия проходят в агрогородке Будслав (Мядельский район Минской области). Здесь, в костеле Успения Божьей Матери, находится одна из наиболее почитаемых католических икон в Беларуси - Будславская икона Божьей Матери.



Икона написана неизвестным мастером в ХVI веке. Согласно костельной истории, она была дарована минскому воеводе Яну Пацу самим Папой Римским Климентом VIII. Позже икона была пожертвована Будславскому костелу бернардинцев.



По некоторым историческим сведениям, чудесное явление Божьей Матери отцам-бернардинцам произошло в Будславе еще в 1588 году: после обряда святого крещения народ увидел необыкновенный свет, воссиявший с неба и озаривший часовню и дома. С этого времени и начались первые паломничества в Будслав.







Подробнее о всебелорусской святыне - Матери Божьей Будславской - читайте здесь.



