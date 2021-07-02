Дикие животные спровоцировали 5 ДТП в Гомельской области в этом году

Источник материала: БT

В январе - июне в Гомельской области произошло пять ДТП с участием диких животных, сообщили БелТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В авариях четыре человека получили травмы различной тяжести, один погиб. При этом ни в одном из ДТП сами животные не выжили, подчеркнули в УГАИ.



Госавтоинспекторы обратили внимание: участниками серьезных дорожно-транспортных происшествий являются лоси, олени, дикие кабаны. Столкновения с ними, как правило, несут очень серьезные последствия и для водителей и пассажиров транспорта, и для животных.



Так, 24 июня в Речицком районе на трассе М10 40-летний водитель мотоцикла совершил наезд на лося и получил травмы, не совместимые с жизнью. На этой же автодороге 1 июля лось внезапно выбежал на проезжую часть и на него наехала Audi . Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. С серьезными травмами 22-летнего водителя доставили в реанимацию.





