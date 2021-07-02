Бесплатные консультации нотариусов пройдут по всей Беларуси

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Бесплатной акцией - консультация специалиста - присоединятся к празднику и юристы: брачные договоры, отчуждение недвижимости, оформление наследства. На все вопросы, входящие в компетенцию, сегодня ответят нотариусы. Участие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.

Проведение бесплатных консультаций стало уже традицией. Такие встречи специалисты проводят несколько раз в год, и каждый приурочен к важному событию в жизни страны.





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