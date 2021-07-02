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В Будславе состоится традиционное чествование чудотворной иконы Божьей Матери

02.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня самое масштабное празднование белорусских католиков. В Будславе пройдет традиционное чествование чудотворной иконы Божьей Матери. Несмотря на то, что костел пострадал от пожара в мае, ежегодный фест состоится.

Будславский фест 2-3 июля

Культовый объект является памятником архитектуры, имеющий статус санктуария и историко-культурной ценности Беларуси. Сейчас ведется его восстановление. Торжества намечены в традиционном формате, правда, с некоторыми ограничениями и без пилигримки. Костел будет огорожен, вход в здание закрыт. Все службы запланированы на улице. На фесте ожидается около 30 тысяч паломников. Праздничные мероприятия будут длиться два дня. Уже сегодня состоится Святая месса. Кульминацией станет процессия со свечами и копией образа Матери Божьей Будславской. Это одна из самых почитаемых католических святынь нашей страны. Верующие считают ее чудотворной. Торжество в честь почитания иконы включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.


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Сегодня самое масштабное празднование белорусских католиков. В Будславе пройдет традиционное чествование чудотворной иконы Божьей Матери. Несмотря на то, что...
 
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