ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в День Независимости пройдет XV Фестиваль "Багратион

02.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в День Независимости пройдет XV Фестиваль "Багратион". Это одно из самых посещаемых мероприятий на территории ИКК. 3 и 4 июля реконструкторы восстановят события 28 июня 1944 года, когда началась Белорусская наступательная операция "Багратион", благодаря которой и была освобождена наша страна, а также разгромлена группа армии "Центр". Также запланировано выступление кинологов. Традиционно для посетителей выставки под открытым небом будут работать интерактивные зоны для взрослых и детей, предусмотрено катание на вертолете и военной технике.


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в День Независимости пройдет XV Фестиваль "Багратион". Это одно из самых посещаемых мероприятий на территории ИКК. 3 и...
 
Новости дня
Новости общества
 
О. Шнееман поделился мнением о причинах информационных атак и санкций на Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by