Источник материала: БT

Информационные атаки, санкции и прочие нелегитимные методы сдерживания экономического развития Беларуси в Европе почему-то называют борьбой за демократию. Оказывается, далеко не все граждане Европейского союза разделяют официальную позицию политиков.

Так почему же Беларусь так неудобна странам коллективного Запада? Поделился спикер по вопросам внешней политики партии "Немецкий центр" Оливер Шнееман.





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