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Обозреватель БЕЛТА и представитель БСЖ удостоена звания заслуженного деятеля культуры Беларуси

02.07.2021 10:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член правления Белорусского союза женщин, заместитель председателя общества дружбы "Беларусь - Китай", обозреватель Белорусского телеграфного агентства Алина Гришкевич удостоена почетного звания "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Алина Гришкевич была в числе тех, кому 2 июля в преддверии главного государственного праздника - Дня Независимости - вручил награды Президент Беларуси Александр Лукашенко. Почетного звания журналист удостоена за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад и достижения в сфере культуры.

Алина Гришкевич на протяжении более чем 20 лет активно участвует в реализации проектов, связанных в том числе с популяризацией творчества отечественных и зарубежных деятелей культуры, имеющих белорусские корни. Инициированы и реализованы с ее участием многие культурные и информационные проекты Белорусского союза женщин, Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, общества дружбы "Беларусь - Китай", проекты по линии внешнеполитического ведомства. Она также является составителем и соавтором книги "Китай глазами белорусов", которая была издана в Беларуси и Китае.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Алина Гришкевич была в числе тех, кому 2 июля в преддверии главного государственного праздника - Дня Независимости - вручил награды Президент Беларуси Александр...
 
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