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В Витебском медуниверситете с нового учебного года откроется педиатрический факультет

02.07.2021 10:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С сентября в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете (ВГМУ) на новый педиатрический факультет наберут 50 студентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила декан педиатрического факультета доктор медицинских наук, доцент Елена Асирян.

На новом факультете на бюджетной основе будут обучаться 30 абитуриентов, половину из них составят поступившие по целевому направлению. Еще 20 мест для студентов будут предоставлены на платной основе.

"В 2021-2022 учебном году на базе ВГМУ будет произведен первый набор студентов педиатрического факультета. Задача факультета - подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих навыками диагностики, лечения и профилактики заболеваний у детского населения. Благодаря хорошей материально-технической базе, наличию высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава и заинтересованности руководства в дальнейшем развитии в нашем вузе будет создан педиатрический факультет", - отметила Елена Асирян. Она добавила, что потребность в педиатрах не уменьшается в течение многих лет. Такие специалисты востребованы как в Витебске и Витебской области, так и в других регионах республики.

"На шестом курсе студенты будут проходить первичную специализацию в субординатуре по трем направлениям: педиатрия, детская хирургия, детская анестезиология и реаниматология", - рассказала декан нового факультета.

В ВГМУ готовы в дальнейшем увеличить набор на педиатрический факультет, в том числе здесь смогут обучать и иностранных студентов. Преподавание может вестись как на русском, так и на английском языке.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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На новом факультете на бюджетной основе будут обучаться 30 абитуриентов, половину из них составят поступившие по целевому направлению. Еще 20 мест для студентов...
 
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