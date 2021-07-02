Прокуроры допросили около 3 тыс. узников концлагерей в ходе расследования дела о геноциде

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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры допросили около 3 тыс. узников концлагерей в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны, сообщил газете "СБ. Беларусь сегодня" генеральный прокурор Андрей Швед, сообщает БЕЛТА.

"Для формирования доказательств геноцида и последующего их представления в международные институты к настоящему времени следственная группа допросила примерно 4 тыс. свидетелей зверств фашизма, из которых около 3 тыс. - узники концлагерей, изучила тысячи архивных материалов, установила 84 ранее неизвестных места уничтожения фашистами и их пособниками гражданского населения и провела осмотр более 60 таких мест", - сказал Андрей Швед.

По его словам, просьбы об оказании правовой помощи направлены в Литву, Латвию, Великобританию, Канаду, Израиль и другие страны. Конструктивные отношения выстроены с коллегами из Российской Федерации, которые оказывают существенную поддержку в работе с архивными документами.

Уже первые следственные действия показали, что потери мирного населения вследствие геноцида были значительно больше, чем указано официально, заметил генпрокурор. Например, в одном из захоронений в Логойском районе число обнаруженных погребенных детей, женщин и стариков в разы превышает то количество, которое указано в архивных документах. Увиденное ужасает масштабами и бесчеловечностью злодеяний. Согласно заключениям экспертов, возраст погибших составляет от 4 до 70 лет.

"Вместе с тем, несмотря на очевидность совершенных злодеяний, осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Особо отмечу, что безнаказанными остались многие пособники нацистов, некоторые из которых живы. Сегодня мы располагаем точными сведениями о четырехстах пособниках, и они должны понести заслуженное наказание. Ведь геноцид не имеет срока давности, а события последних лет показали, что общественность либо несколько подзабыла о зверствах фашистов, либо недостаточно об этом осведомлена. Это, на мой взгляд, создает почву для героизации нацизма и разрушает идеологические ценности нашего общества", - отметил Андрей Швед.

По его словам, материалы Нюрнбергского процесса содержат сведения лишь об отдельных фактах преступлений, совершенных нацистами и их пособниками на территории БССР. Истинные масштабы трагедии еще предстоит оценить.-0-