"Продавать, а не выкладывать бесплатно": учредитель маркетплейса Борис Жуков о возможностях электронного бизнеса для бумажных изданий

Эпидемия коронавируса подхлестнула интерес белорусов к электронным версиям отечественных газет. Об этом можно судить по сервису "Белкиоск": за последний год количество пользователей отечественного маркетплейса по продаже PDF-версий бумажных изданий и подписке на них выросло в 2 раза. "Смартпресс" поговорил с основателем сервиса Борисом Жуковым и его заместителем Алёной Миклаш, почему 11 лет назад приход в эту нишу медиа-бизнеса казался утопичным, и как продажа электронных страниц смогла стать основным бизнесом для его компании "Белинфоцентр".

"Хотелось, чтобы белорусы могли пользоваться современным медиа-продуктом"

Ваш сервис появился на рынке еще в 2012 году, но не сразу стал основным направлением деятельности. В чём была основная трудность?

Борис Жуков (Б.Ж.): Мы зашли в эту нишу слишком рано. В начале десятых годов у белорусов еще не было такого количества девайсов, как сейчас. Далеко не у всех были смартфоны с постоянным доступом к мобильному интернету и поддержкой форматов для чтения электронных документов. Трудности были и с вариантами оплаты, так как в те годы еще не получили широкое применение банковские карточки, не была распространена система ЕРИП. Мы могли принимать оплату только через sms мобильных операторов. К тому же люди не были готовы платить за электронные версии, если в сети, как думали многие, можно брать информацию бесплатно.

Осознавая риски, почему вы всё-таки взялись за разработку продукта?

Б.Ж.: На тот момент мы уже два года сотрудничали с канадской компанией PressReader (в начале 2010-х годов она называлась NewspaperDirect Inc.) Эта компания — мировой лидер по распространению электронных версий ведущих газет мира. Мы видели, как действуют отточенные зарубежными коллегами механизмы. Хотелось, чтобы белорусы тоже могли пользоваться современным медиа-продуктом.

На сколько зарубежные коммерческие технологии применимы к белорусскому рынку?

Б.Ж.: К сожалению, разработанная канадцами технология не смогла подойти для белорусской аудитории из-за многочисленных ограничений. Главный камень преткновения был в стоимости: электронная версия белорусского печатного издания, включенная в каталог канадской компании, продавалась бы по цене, рассчитанной для западного рынка. К примеру, сейчас на PressReader свежий выпуск The Guardian продается за $1,99, подписка на месяц стоит почти $30. Мы понимали, что в Беларуси к таким суммам не готовы.

Алёна Миклаш (А.М.): К тому же зарубежные плейсмаркеты работают в специальных программах: перед тем, как купить подписку, необходимо скачать определенное приложение, а к такому многие белорусские потребители даже сейчас не готовы. Мы до сих пор делаем упор на PDF-версию, потому что это максимально просто и понятно для любой аудитории, будь то студенты, бизнесмены или пенсионеры.

Б.Ж.: Взвесив все факты, мы выбрали для сотрудничества с канадцами другое направление: были единственными в Беларуси, кто распечатывал тут такие ведущие зарубежные издания, как международные The Financial Times или International New York Times, британскую The Times, французскую Le Monde, немецкую Frankfurter Allgemeine. Мы получали стабильные заказы от авиакомпаний, гостиниц, ресторанов, дипкорпусов. Но идея создать собственный маркетплейс по продаже электронных версий отечественных изданий нас не отпускала. Наши разработчики взялись за проект в 2012 году, а уже через год на международной выставке "TIBO" наш сервис получил диплом финалиста республиканского конкурса инновационных проектов в сфере информационных технологий.

"В каталог вошло 130 изданий региональной прессы"

На сколько серьёзные коррективы в вашу работу внесла эпидемия коронавируса?

Б.Ж.: Основными заказчиками иностранной прессы были рестораны и отели. Из-за ковида их деятельность стала резко сворачиваться, соответственно, потребность в изданиях, распространяемых нами, ощутимо сократилась. На текущем этапе мы решили приостановить работу в этом направлении.

А вот наш собственный продукт начал давать результат. В 2020-м году сервис "Белкиоск" вышел на самоокупаемость и стал для компании приоритетным видом деятельности. В 2021-м году количество подписок на второе полугодие выросло по сравнению с первым полугодием в два раза.

Причем, прирост был естественным. Количество пользователей выросло без каких-либо рекламных акций. Главным фактором для развития стала пандемия: определенный процент читателей остерегались выходить за свежим номером в киоск или магазин, поэтому перешли на цифровые версии любимых изданий.

Эти процессы повлияли на изменения в каталоге сервиса?

Б.Ж.: Он вырос: на данный момент в каталоге более двухсот наименований. Такое количество позволило разбить сервис на рубрики, чтобы пользователям проще было найти необходимое. Стала востребованной подписка не только для физических, но и юридических лиц.

Когда мы начинали, наше предложение, возможно, выглядело немного утопично. Но сейчас к нам идут редакции газет, особенно активны региональные издания. В этом году мы сделали ставку на то, чтобы представить все белорусские районки. В результате смогли создать каталог региональной прессы, в который вошло 130 изданий.

Откуда такой рост интереса к районным и областным газетам?

А.М.: Изначально мы делали ставку на центральные издания и сами были удивлены, что уже на начальном этапе покупка региональной прессы была на уровне более раскрученных республиканских газет. Это связано, в первую очередь, с появлением экспатов — соотечественников, уехавших на работу за границу. Эти люди хотят читать издания своей малой родины. Они, как правило, отлично ориентируются в современных технологиях и гаджетах, поэтому легко осваивают новый для себя сервис.

Нередки истории, когда читатели получаются выписанные журналы со значительным опозданием. А что в этом плане с электронной подпиской?

А.М.: Мы начинали с продажи индивидуальных версий печатных изданий, то есть человек должен был самостоятельно отслеживать, когда появится следующий номер. С 2015-го года у наших пользователей есть возможность подписаться на электронный вариант газеты. Подписчику на электронную почту приходит информация, что свежий номер уже поступил. Эта функция позволяет читать некоторые издания даже чуть раньше, чем их печатную версию. Секрет прост: редакция, отправляя PDF-страницы в типографию, ставит в копию наш сервис. Конечно, мы учитываем пожелания редакции, готовы ли они идти на такой шаг.

Б.Ж.: Мы видели наш бизнес, как цифровой аналог офлайн-сервиса подписки. И продолжаем стремиться к тому, чтобы нарастить количество подписных изданий до таких же объемов, как в каталогах, которые можно увидеть на любой белорусской почте. Но в процессе развития сервиса стало понятно, что у платформы есть еще одна хорошая функция: у нас накапливается добротный архив изданий. В перспективе такие архивы могут стать отличной альтернативой для тех, кто ищет информацию в старых выпусках газет, но не имеет возможности в какой-то определенный момент попасть в библиотеку.

Расширить привычную аудиторию печатных изданий

Часто редакторы газет не хотят выкладывать номера в сеть, боясь, что никто не будет покупать бумажный оригинал.

Б.Ж.: Как показывает мировой опыт, маркетплейсы электронных версий офлайн-изданий не уводят традиционную аудиторию. Они нацелены как раз на то, чтобы расширить контингент, охватив тех, кто на бумаге как раз не читает. Среди потенциальных потребителей — уехавшие за границу, но ностальгирующие по привычному источнику новостей, и те, кто привык получать информацию в электронном виде. А таких людей становится всё больше. Например, нам, чаще стали звонить пенсионеры — люди зрелого возраста активно осваивают интернет.

Продажа PDF-версии в маркетплейсе работает по тем же алгоритмам, как и распространение газеты по привычной подписке. И это может приносить прибыль — в отличие от бесплатного выкладывания своего же номера на сайте. Такие сервисы во всем мире существуют не вместо, а вместе, помогая печатным изданиям преодолеть кризис снижения тиражей.

Второй распространенный страх изданий связан с самим PDF-номером: не будет ли такого, что кто-то один купит, а потом выложит в бесплатный доступ.

А.М.: При регистрации на сайте пользователь подписывает договор аферты. В нем подчеркивается, что каждое издание скачивается сугубо для личного пользования, а за распространение предусматривается административная ответственность. За годы работы нашего сервиса не было ни одной жалобы на безопасность продукта. Конечно, с развитием платформы можно будет предусмотреть более усовершенствованные факторы защиты. Так, зарубежные ридеры открывают электронные версии газет только в специальных программах, которые предполагают автоматическую аутентификацию.

Зачем редакции нужен посредник, если она сама в теории может продавать свои PDF-страницы?

А.М.: С развитием технологий потребитель привык идти туда, где ему удобнее. Возьмем хотя бы способ оплаты: маркетплейс может предложить выбрать привычный для определенного человека способ оплаты, будь то через мобильных операторов или ЕРИП, с помощью системы Assist для банковских карточек. Отдельно взятой редакции может быть затратно подключить сразу столько вариантов.

Б.Ж.: По нашей базе мы видим, что люди заинтересованы в тематических подборках: один заказывает серию мужских изданий, второй берет линейку детских журналов, третий хочет взять сразу несколько региональных газет. Покупаемые у разных редакций электронные версии могут сохраняться в различных форматах и в каждом случае в новом месте, что не всегда удобно. Все издания, приобретенные на нашем сервисе, имеют одинаковый формат, хранятся в личном кабинете зарегистрированного пользователя неограниченное количество времени и доступ к ним можно получить с любого устройства.

Сегодня на международных цифровых платформах можно встретить под два десятка отечественных изданий. Например, благодаря нашим канадским партнерам ряд белорусских газет можно читать в любой стране мира. Для редакции сотрудничество с маркетплейсами становится таким же бизнесом, как и сотрудничество с офлайновыми подписными каталогами.

Анастасия Панкратова

Фото Анны Шарко