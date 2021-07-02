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Оранжевый уровень опасности объявлен по югу Беларуси 3 июля из-за гроз
02.07.2021 12:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по югу Беларуси 3 июля из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. По южной части страны временами ожидаются дожди, грозы, местами при грозах сильные ливни, в дневные часы в отдельных районах град. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный 5-10 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с, местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов выше нуля, днем - 21-27 тепла.-0-
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В субботу будет облачно с прояснениями. По южной части страны временами ожидаются дожди, грозы, местами при грозах сильные ливни, в дневные часы в отдельных районах...
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