Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз юристов продолжит принимать предложения для участия в ежегодном конкурсе "Лучшая юридическая идея" до 1 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт союза.

Конкурс проводится по четырем номинациям. Участники могут присылать свои предложения по совершенствованию правового регулирования общественных отношений, правоприменительной практики, деятельности Союза юристов. Также можно отправить предложение о подготовке нормативного правового акта (внесении изменений в действующие нормативные правовые акты) - в номинации могут участвовать студенты, магистранты, аспиранты, адъюнкты, докторанты и соискатели.

Конкурсные предложения вносятся председателю структурного подразделения Союза юристов в электронном виде.

Второй этап конкурса - республиканский, проводится между победителями первого этапа с определением лауреатов конкурса до 1 ноября 2021 года.

Победителей первого и второго этапов определит жюри конкурса. При этом конкурс состоится, если в соответствующей номинации будет представлено не менее трех предложений. Количество конкурсных предложений не ограничивается.-0-