ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске в День Независимости пройдет около 120 мероприятий

02.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Всего в День Независимости в столице пройдет около 120 мероприятий: концерты и выставки, патриотические флешмобы и велопробеги. В Минске появятся десятки развлекательных площадок. Точки общепита возле Дворца спорта, Комаровского рынка, в Верхнем городе начинают работать уже сегодня в полдень.

Завершится празднование Дня Независимости большим концертом у стелы "Минск - город-герой" и праздничным фейерверком в 23:00. В этом году его можно наблюдать на шести локациях: в парках Победы, Уго Чавеса и Павлова, на набережной водохранилища Дрозды, на площадках у Национальной библиотеки и возле "Чижовка-Арены".

В течение всего дня будут работать 9 военно-тематических площадок "Наследники Победы". Организаторы подготовили специальный ролик-анонс мероприятия.


Читайте также:



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в День Независимости в столице пройдет около 120 мероприятий: концерты и выставки, патриотические флешмобы и велопробеги. В Минске появятся десятки...
 
Новости дня
Новости общества
 
Особую программу ко Дню Независимости готовят в районном краеведческом музее Червеня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by