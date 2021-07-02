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Особую программу ко Дню Независимости готовят в районном краеведческом музее Червеня

02.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особую программу ко Дню Независимости готовят в районном краеведческом музее Червеня. Здесь посетителей ждет тематический квест. Участникам интерактива будет предложено выполнить задание командира партизанского отряда. Затем всех пригласят в палаточный городок отведать лесного чая и партизанского хлеба. Каждому участнику мероприятий вручат символический подарок.

Через год Червенский краеведческий музей отметит свое 30-летие. Недавно в учреждении была реконструкция: теперь в обновленном здании четыре экспозиционных зала и 11 тематических разделов, которые повествуют всю историю края и его знаменитых земляков.


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Особую программу ко Дню Независимости готовят в районном краеведческом музее Червеня. Здесь посетителей ждет тематический квест. Участникам интерактива будет...
 
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