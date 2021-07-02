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Беларусь и Казахстан увеличат частоту авиарейсов

02.07.2021 13:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан увеличат частоту авиарейсов между двумя странами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Делегация Минтранса Беларуси во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Сергеем Дубиной посетила Казахстан. В рамках двухдневного визита в Нур-Султан представители транспортного ведомства провели ряд встреч с казахстанскими коллегами. Казахскую сторону возглавил вице-министр по вопросам транспорта Берик Камалиев.

На совместном заседании обсуждались актуальные вопросы сотрудничества двух государств в сфере автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта.

В области автомобильного транспорта в последние годы наблюдает рост транзита казахстанскими перевозчиками по территории Беларуси - в 2020 году он составил порядка 300% к уровню 2011 года. В связи с этим белорусский Минтранс предложил увеличить квоту разрешений на международные автоперевозки грузов в/из третьих стран. Кроме того в краткосрочной перспективе Минск считает целесообразным перейти на обмен разрешениями в электронном виде после технической готовности и выполнения необходимых процедур. Участники встречи договорились провести смешанную комиссию по автомобильному транспорту в октябре 2021 года в Минске.

Центральной темой в повестке переговоров стало сотрудничество в области гражданской авиации. В частности, стороны с удовлетворением отметили договоренности авиационных властей двух государств о восстановлении рейсов по маршрутам Минск - Нур-Султан - Минск с частотой с четырех до семи рейсов в неделю, Минск - Алматы - Минск - с двух до четырех рейсов, Минск - Костанай - Минск с частотой два раза в неделю. Было принято решение продолжать постепенное восстановление частот регулярных полетов между странами.

Также представители двух транспортных ведомств отметили положительную динамику в развитии перевозки грузов железнодорожным транспортом в сообщении Беларусь - Казахстан.

Для изучения лучшей практики внедрения платности дорог, международного экспедирования на автомобильных перевозках, введения электронных транспортных накладных и цифровых решений в логистике Казахстан предложил белорусским коллегам организовать совместные встречи по обмену опытом. Они могут пройти в рамках мероприятий Белорусской транспортной недели, ежегодной международной выставки "Транспорт и логистика" осенью этого года.

Во время официального визита белорусская делегация провела встречи с руководством Авиационной администрации Казахстана и РГП "Казаэронавигация", а также Казахстанских железных дорог (АО "НК "КТЖ").-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Делегация Минтранса Беларуси во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Сергеем Дубиной посетила Казахстан. В рамках двухдневного визита в...
 
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